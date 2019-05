Plastik im Biokompost Wie die Abfallwirtschaft Rems-Murr den Müll bekämpft

Es fängt in der Biotonne an. Wenn die Biomüllabfuhr ihre Fracht in der Vergärungsanlage in Backnang-Neuschöntal ausschüttet, finden sich darin zum Beispiel: Plastiktüten vom Müllermarkt oder von Deichmann, ein Spülschwamm in einer kleinen Plastiktüte, ein Schmusehund, eine Kaugummitüte, Tetrapacks, ein Tischtennisball, ein Tennisball, Badelatschen, ein Puppenwagen, ungezählte Kaffeepads. Kaffeepads, sagt Gerald Balthasar, seien die Pest. Denn es sind eben nicht alle kompostierbar. Viele Produkte haben Plastikkammern.

Die meisten Bürger „sortieren gut“, doch es gibt schwarze Schafe

Rund 34 000 Tonnen Biomüll landen pro Jahr in der Vergärungsanlage. Es sind ausschließlich Küchenabfälle und Gartenabfälle aus Privathaushalten. Biomüll etwa aus Supermärkten - vergammelte oder abgelaufene Gurken, Tomaten, Paprika und so weiter, oft noch eingeschweißt – wird anders entsorgt. „Die meisten Bürger“, sind sich die Verantwortlichen einig, „sortieren gut.“ Doch es gibt schwarze Schafe.

Das, was die Biomüllabfuhr nach Backnang-Neuschöntal in die Vergärung fährt, soll nach dem vier Wochen währenden Bearbeitungs- und Vergärungsprozess zu hochwertigem Kompost und Flüssigdünger geworden sein. Beides kommt in die Gärten, auf die Felder.