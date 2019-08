Plastikfrei einkaufen Lidl bietet Mehrweg-Netze für Obst und Gemüse an

Deutschlandweit soll das "Vitaminnetz" in allen rund 3.200 Filialen erhärtlich sein. Nach dem Kauf des Netzes (Zweierpack für 49 Cent), das in der Obst- und Gemüseabteilung ausliegt, sollen Kunden darin ihr Obst und Gemüse nachhaltiger transportieren können. Wird ausschließlich eine Sorte in ein Netz gepackt, spart man zudem Zeit: Lidl-Mitarbeiter an der Kasse können nach Angaben des Lidl-Konzerns den Inhalt schnell und unkompliziert abwiegen, ohne die Netze auszupacken und die jeweiligen Sorten zu trennen. Das Eigengewicht des Netzes von acht Gramm ist auf dem angenähten Barcode-Etikett hinterlegt und wird beim Wiegen an der Lidl-Kasse vom Warengewicht abgezogen.

Kunden könnten aber auch Netze anderer Anbieter nutzen. "Die Herausforderung für Kunden wird sein, die Vitaminnetze nicht zu Hause zu vergessen. Wenn man diese als festes Ritual bei seinen Einkaufsvorbereitungen integriert und direkt nach dem Auspacken der Einkäufe zurück in den Einkaufskorb oder die Tragetasche legt, hat man sie beim nächsten Einkauf griffbereit", sagt Jan Bock, Geschäftsleiter Einkauf bei Lidl Deutschland. Die Mehrweg-Netze sind bei 30 Grad in der Waschmaschine waschbar.

Die losen Plastiktüten zum Einkauf von Obst und Gemüse sind oft Anlass zur Kritik. Immer mehr Supermärkte reagieren mit Alternativen auf die Einweg-Beutel - wie zum Beispiel kostenlose Papiertüten oder auch günstige Netze zum Wiederverwenden. Allerdings: Abgeschafft hat die Einweg-Tüten noch keiner.