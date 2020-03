Plattform für Start-up-Firmen Zwei Waiblinger wollen Amazon Konkurrenz machen

„Irgendwann wollen wir Klando groß machen“

Rund 20 Stunden in der Woche investieren die Jungunternehmer neben ihrem Job derzeit in ihre Firma. „Wir schreiben Firmen an, gehen auf Messen und recherchieren im Internet“, sagt Eidenpencz. Einige Kooperationsverträge mit Start-ups haben sie eigenen Angaben zufolge bereits abgeschlossen, derzeit arbeiten sie an einem Imagefilm. Um dem Internet-Giganten Amazon irgendwann Konkurrenz machen zu können, träumen sie von ausgefallenen Produkten, die nur über ihr Portal erhältlich sein sollen. Um nicht auf den Produkten sitzenzubleiben, arbeiten sie noch ohne Lager, sondern bestellen eigenen Angaben zufolge die Produkte auf Anfrage bei den Herstellern zu günstigen Konditionen. Schon jetzt verkauften sie Nischenprodukte, die bei Amazon nicht stark vertreten seien, sagt Eidenpencz. Die Kunden sollten wissen, dass sie auf Klando gehen müssen, wenn sie was Besonderes wollen. „Irgendwann“, sagt Dogukan Kotan, „wollen wir Klando groß machen, Riesenlagerhallen haben und Amazon Konkurrenz machen. Die Firma ist wie unser eigenes Kind, das wir gern groß machen wollen.“

Wer erfolgreich sein will, muss mehr mitbringen als nur gute Ideen

Was aber muss einer außer Ideen mitbringen, der mit einem Start-up Erfolge haben will? Selbstbewusstsein zum Beispiel. „Ich war schon immer innovativ“, sagt der 19-jährige Eidenpencz über sich. Auch Verantwortung habe er schon früher gern übernommen, etwa als er als Schüler ein Naturschutzprojekt geleitet habe, bei dem er mit jüngeren Schülern im Wald eine Ritterburg gebaut habe. „Als die Ritterburg fertig war, wurden die Kinder dort unterrichtet“, erzählt er. Ziel sei gewesen, den jüngeren Schülern die Natur nahezubringen – „weg vom Smartphone“, sagt Eidenpencz, was angesichts seiner Geschäftsidee durchaus verwegen klingt.

Er selbst sei ja nicht für oder gegen Smartphones, sagt der Jungunternehmer, der in seiner Freizeit ansonsten gern Rad fährt und Kampfsport betreibt: „Ich bin für das richtige Maß.“