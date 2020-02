Plochingen Geldautomat gesprengt: Tatverdächtige flüchten mit hellem Kombi

Plochingen.

Bislang Unbekannte haben am frühen Samstagmorgen (15.2.) einen Geldautomaten in der Widdumstraße gesprengt. Wie die Polizei mitteilt, wurden mehrere Anwohner gegen 3.33 Uhr durch einen lauten Knall auf die Tat aufmerksam. Sie verständigten über Notruf die Polizei. Obwohl die Polizei sofort eine Fahndung einleitete, an der neben mehreren Streifenwagenbesatzungen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt war, konnten die Täter flüchten.