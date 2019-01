Plochingen/Rohracker.

Erneut sind in der Region Holzstapel angezündet worden in der Nacht auf Samstag. Dieses Mal in Rohracker und in Plochingen. Dort, an der Landesstraße zwischen Plochingen und Deizisau brannten Holzstapel auf einer Fläche von rund 50 Quadratmeter. Da in der Nähe kein Hydrant zur Wasserversorgung war, musste mit zwei Löschfahrzeugen das Wasser zur Einsatzstelle gebracht werden. Insgesamt war die Plochinger Wehr mit vier Fahrzeugen vor Ort.