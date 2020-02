Plochingen SEK-Einsatz: Vier Männer unter Tatverdacht

Wie die Polizei am Freitag Mittag mitteilte, nehmen alle Beteiligten derzeit ihr Aussageverweigerungsrecht in Anspruch und machen keine Angaben. Am Donnerstagabend war es gegen 16.45 Uhr in der Innenstadt nahe dem Plochinger Bahnhof zu einer Auseinandersezung gekommen, bei der laut Polizei auch ein Messer und mutmaßlich auch eine Schusswaffe eingesetzt worden sein soll. Ein 29-Jähriger erlitt Stichverletzungen, ein 21-Jähriger Stichverletzungen und eine mutmaßliche Schussverletzung. Die Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht und befinden sich nicht in Lebensgefahr.

Bei der anschließenden Fahndung wurde unweit des Tatortes ein 20-jähriger Verdächtiger festgenommen. Im Laufe der Nacht konnten drei weitere Männer, 19 und zweimal 29 Jahre alt, festgesetzt werden, die ebenfalls im Verdacht stehen, an der Tat beteiligt gewesen zu sein. Auch gegen den verletzten 21-Jährigen, der an dem Angriff auf den 29-Jährigen beteiligt gewesen sein soll, wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.