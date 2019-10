Plüderhäuser Badesee Blaualgen-Belastung nimmt sichtlich ab

„Die letzten Wochen waren eine harte Zeit“, sagt Martin Dannenhauer. Der Badeaufseher ist seit zehn Jahren fast täglich am See und sei regelrecht „mit ihm verheiratet“. Jeden Morgen kümmert er sich zunächst darum, dass alles sauber ist, räumt Abfälle weg, befreit den Strand von Scherben und Zigarettenkippen. Mitte August kam dann eine weitere Aufgabe hinzu: Mit der Schaufel den Uferbereich von seinem giftgrünen Teppich aus vom Wind in eine Ecke getriebenen Blaualgen befreien. Zwei Stunden sei er jeden Morgen beschäftigt gewesen.

Im See ist es diesen Sommer zu einer Blaualgenblüte gekommen. Da die Konzentration des von den Blaualgen produzierten Giftstoffs Microcystin im Wasser den Grenzwert weit überschritten hatte, musste das Gesundheitsamt Waiblingen am 23. August ein Badeverbot verhängen. Seitdem versucht die Gemeinde Plüderhausen, den Ursachen des Naturphänomens auf den Grund zu gehen und gegenzusteuern. Schnell war Dannenhauer klar: Der vergangenes Jahr umgebaute Nichtschwimmerbereich könnte die Blaualgenblüte begünstigt haben. Denn die großen Steine behindern die Wasserzirkulation im See. „Ein Anruf bei meinem Chef (Anm. d. Red.: Bauamtsleiter Ludwig Kern), und eine halbe Stunde später war der Bagger da“, betont der Badeaufseher die schnelle Reaktionsbereitschaft der Gemeinde. „Wir haben einen großen Stein neben der Rutsche entfernt und an der Nordseite des Sees eine Mulde ausgehoben“, erklärt Ludwig Kern die mit Experten des Gesundheitsamts abgesprochenen Maßnahmen. Jetzt sei zwischen dem Ufer und der Steinreihe mehr Platz, und die Wasserzirkulation zwischen Nichtschwimmer- und Schwimmerbereich könne wieder besser funktionieren. Ob das eine erneute Blaualgenblüte im nächsten Jahr verhindern wird, könne keiner sagen. „Das mögen kleine Bausteine sein, aber eine Garantie gibt es keine“, so Kern.

Blaualgen gedeihen in warmen, stehendem Wasser besonders gut