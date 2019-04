Plüderhäuser Feuerwehr macht Druck Bericht legt Schwachstelle bei Bränden offen

Das Problem mit den Drehleiterfahrzeugen war nur ein Punkt in einer umfassenden Analyse samt Maßnahmenkatalog, die die Plüderhäuser Feuerwehr jetzt Verwaltung und Gemeinderat vorgelegt hat. Dieses Brandschutzsicherheitskonzept und der Feuerwehrbedarfsplan sollen zeigen, was aus Sicht der Feuerwehr bis 2029 nötig ist, damit sie weiterhin zuverlässig und gut ihre Arbeit tun kann.

Schimmelproblem im Keller des Feuerwehrgerätehauses

Die Haupt-Baustelle ist dabei das Feuerwehrgerätehaus. „Akuten Handlungsbedarf“ sieht Kommandant Marc Angelmahr im Keller, wo es ein bereits seit längerem bekanntes Schimmelproblem gibt, das die Kleiderkammer der Feuerwehr und die Umkleideräume der Jugendfeuerwehr betrifft. Dem Brandschutzkonzept liegt der konkrete Antrag bei, die Räume des ehemaligen Notariats für Kleiderkammer und Umkleide zu nutzen, um aus dem feuchten Keller herauszukommen.

Ein weiterer kritischer Punkt betrifft die Umkleidesituation für die Einsatzkräfte. Deren Garderobenschränke mit der Einsatzkleidung befinden sich in der Fahrzeughalle. Die Feuerwehrleute müssen sich in sehr engen Zwischenräumen und in den Abgasen der Fahrzeuge umziehen.

Insgesamt ist das Feuerwehrgerätehaus in die Jahre gekommen. Der Gutachterausschuss der Gemeinde hat bereits festgestellt, dass es, je nach Gebäudeteil, noch zwischen fünf und 15 Jahren wirtschaftlich sinnvoll genutzt werden kann. Hier muss Plüderhausen also sehr bald grundlegend investieren.

Feuerwehr drängt auf Klarheit

Wie genau, das ist bisher völlig offen: Die Feuerwehr drängt mit ihrem jetzt vorgelegten Konzept allerdings darauf, bald Klarheit zu schaffen, welcher Weg gegangen wird. Und spricht sich dabei selbst für den Erhalt des derzeitigen Standorts in der Ortsmitte aus. „Wir müssen der Situation ins Auge schauen“, sagte Marc Angelmahr im Gemeinderat. Deswegen sei die Analyse schonungslos und lege alles auf den Tisch, ohne etwas zu beschönigen.

Schaffer: Über alle Maßnahmen einzeln beraten und entscheiden

Aus dem Gemeinderat kamen zu dem Konzept lobende Stimmen für die Arbeit der Feuerwehr, aber auch kritische Töne vor allem, was den Zeitplan der Bedarfsplanung angeht (siehe „Stimmen aus dem Gemeinderat“). Letztendlich gab es eine Enthaltung von Thomas Häußermann (FW-FD), der bei einer Zustimmung eine Verpflichtung zur Umsetzung der Maßnahmen befürchtete. Bürgermeister Andreas Schaffer sagte jedoch: „Ich kann jetzt schon sagen: Das werden wir so nicht abarbeiten in dem Tempo.“ Es sei auch klar, dass aus dem Beschluss des Konzepts keine Verbindlichkeiten abgeleitet werden könnten. Über alle Maßnahmen müsse man einzeln beraten und entscheiden.

Das sieht auch Kommandant Marc Angelmahr so, der im Gespräch mit unserer Zeitung betont: Man sehe das Konzept als Fahrplan. „Es sind unsere Vorschläge aus unserer Sichtweise heraus. Wir haben die Aufgabe, auf Missstände und Defizite hinzuweisen.“ Dabei könne man nur auf die Dringlichkeit hinweisen, wie man sie selbst sehe. Die Entscheidungen lägen dann bei Verwaltung und Gemeinderat. Klar sei, so Angelmahr, dass das, was im Brandschutzkonzept bis 2029 formuliert sei, eine „Riesenaufgabe“ sei, die nicht leicht und im Vorübergehen zu schultern sei.