Plüderhausen Ärger um Aufführungen im Bürgerhaus Walkersbach

Da hat Nick Schuppert, seit 14 Jahren Vorsitzender des Vereins, nämlich einen Brief vom Landratsamt erhalten. Das Bürgerhaus sei baurechtlich gar kein Veranstaltungsort, hieß es in der Verfügung. Die anstehenden Aufführungen des Vereins seien unter diesen Umständen also nicht zulässig. Denn spätestens um 22 Uhr müsse es um das Bürgerhaus still sein. Die Aufführungen dauern aber momentan bis 23 Uhr. Darf es, wenn das Bürgerhaus gar kein Veranstaltungsort ist, dort künftig überhaupt noch Theateraufführungen geben? „Ich weiß nicht, ob es weitergeht“, sagt Schuppert, der in Walkersbach auch Ortswart ist. Ob er in zwei Jahren wieder mit einem Stück im Bürgerhaus aufwarten kann, ist für ihn im Moment unklar.

Vier Aufführungen finden noch unter verschärften Auflagen statt

Sicher ist zumindest, dass die vier noch anstehenden Aufführungen stattfinden können. Denn die Gemeinde hat gegen die Verfügung des Landratsamtes umgehend Widerspruch eingelegt. „Das hat eine aufschiebende Wirkung“, sagt Bürgermeister Andreas Schaffer. Das Verfahren ist momentan also in der Schwebe. Außerdem haben sich Gemeinde und Theaterverein darauf geeinigt, die ohnehin strengen Auflagen noch einmal zu verschärfen. Die Aufführungen an diesem Wochenende beginnen früher, die Pausen sind kürzer, so dass ab 22 Uhr keine Geräusche mehr rund um das Bürgerhaus zu vernehmen sind.