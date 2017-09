Plüderhausen.

Ein Leichtverletzter und Sachschaden in Höhe von 15 000 Euro – das ist die Bilanz eines Unfalls, der am Freitagmorgen (1.9.) in Plüderhausen passiert ist. Eine 34-jährige Autofahrerin war mit ihrem Wagen gegen 8.25 Uhr von der Birkenallee nach links abgebogen. Sie übersah laut Polizei einen entgegenkommenden VW. Die beiden Autos stießen zusammen, wobei der 48-jährige VW-Fahrer leichte Verletzungen erlitt.