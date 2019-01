Plüderhausen Bagger kippt um und bleibt in der Rems liegen

Ein Bagger hatte am Donnerstagmorgen in Plüderhausen parallel zur Wilhelm-Bahmüller-Straße eigentlich die Rems von Material säubern wollen, dass bei den Wasserhochständen in letzter Zeit angeschwemmt worden war. Dann kam er gegen 11 Uhr mit seinem Fahrzeug an eine Vertiefung, kippte um und blieb im Fluss liegen. Der Fahrer hat sich dabei entgegen ersten Meldungen leicht an der Hand verletzt. Außerdem wurde er ordentlich nass - die Fahrerkabine war komplett im Wasser.

Polizei, Feuerwehr so wie Mitarbeiter des Wasserwirtschaftsamts machten sich zunächst ein Bild von der Situation. Da offenbar Schlieren auf dem Wasser zu sehen waren, hatte die Feuerwehr vorläufig eine Ölsperre errichtet. Die Verantwortlichen der Baufirma sehen aber wenig Anlass zur Sorge: Dass bei dem Unfall Diesel ausgetreten sein soll, halten die Geschäftsführer, die sich ebenfalls vor Ort befinden, für unwahrscheinlich. Ihrer Meinung nach könnten die Schlieren auf dem Wasser durch das Gelenk- bzw. Schmierfett der Maschine entstanden sein.

Aber: Nach Informationen von Feuerwehr und Wasserwirtschaftsamt ist während des Unfalls doch Diesel ausgelaufen.

Um den Bagger wieder aus der Rems zu hieven, warten die Einsatzkräfte vor Ort nun auf einen Kran. Außerdem gibt es mittlerweile Entwarnung: Es laufen keine Betriebsstoffe mehr aus, die Feuerwehr hat ihren Einsatz beendet.

Weitere Informationen folgen.