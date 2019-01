Plüderhausen Bahnhof soll barrierefrei werden

Das Problem sind hauptsächlich die Treppen. Nur über sie ist der Zugang zu den Bahnsteigen oder die Überquerung von der einen Seite des Bahnhofs zur anderen möglich. Rampen oder Aufzüge gibt es nicht. Der Wunsch nach einem barrierefreien Bahnhof wird in der Bevölkerung laut der Gemeindeverwaltung immer intensiver geäußert. Die Gemeinde bemüht sich nach eigenen Angaben schon seit Jahrzehnten um einen barrierefreien Zugang zum Mittelbahnsteig, kam aber bis jetzt nie mit der Deutschen Bahn auf einen gemeinsamen Nenner, was die Kostenfrage angeht. Jetzt sieht sie keinen anderen Weg mehr, als die Mittel für den Bahnhof aus dem eigenen Haushalt zu nehmen.

Deutsche Bahn: Kommunen sollen sich an Kosten beteiligen

„Aus unserer Sicht ist die Deutsche Bahn zuständig“, sagt Bürgermeister Andreas Schaffer. „Aber bei der Bahn ist der Usus seit vielen Jahren, dass die Kommunen mitfinanzieren – schon bei der Planung.“ Andreas Schaffer sei von Seiten der Bahn mitgeteilt worden, dass so mehr Bahnhöfe umgebaut werden könnten.

Für Unmut sorgt bei der Verwaltung und im Gemeinderat auch die unterschiedliche Behandlung bei finanziellen Zuschüssen im Vergleich mit S-Bahnhöfen in der Region. Der Verband Region Stuttgart finanziert den Umbau vieler S-Bahnhöfe im Sinne der besseren Mobilität mit. „Die Mittel dafür kommen zum Teil auch aus Plüderhausen“, sagt Schaffer. Durch die Verkehrsumlage beteilige sich die Gemeinde genauso an der Finanzierung des Verbands wie andere (S-Bahn-)Kommunen, werde aber im Gegenzug nicht finanziell unterstützt.

"Es ist eine Freichehit, dass wir selber zahlen müssen"

„Es wird wohl darauf rauslaufen, dass die Gemeinde Geld in die Hand nimmt“, sagte FW-FD-Fraktionsvorsitzende Claudia Jensen in der vergangenen Gemeinderatssitzung. Wies aber im gleichen Atemzug darauf hin, dass alle möglichen Lösungen für den Plüderhäuser Bahnhof – so zum Beispiel auch ein „vielleicht preiswerterer“ Steg statt einer Unterführung – geprüft werden sollten. „Es ist eine Frechheit, dass wir selber zahlen müssen, aber wir kommen nicht drumrum“, meinte CDU-Ratsmitglied Reiner Schiek. Sein Fraktionsvorsitzender Ulrich Scheurer nannte die Bahn gar einen „Schlamperladen“. Trotz der Verärgerungen gab der Gemeinderat aber den klaren Auftrag an die Gemeindeverwaltung, die Verhandlungen mit der Deutschen Bahn aufzunehmen.

Laut Andreas Schaffer hat die Bahn zugesichert, der Gemeinde noch diesen Monat eine Planungsvereinbarung zu schicken, die im März dem Gemeinderat vorgestellt werden soll. Selbst wenn der bei dem Entwurf voll mitziehe, sei die Umsetzung eines barrierefreien Bahnhofs in Plüderhausen aber frühestens in vier bis fünf Jahren möglich.