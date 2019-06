Plüderhausen Betroffener kritisiert: Zu wenig Behinderten-Parkplätze

Die hat inzwischen auch reagiert und die Einrichtung eines Behindertenparkplatzes am grünen Anger auf die Tagesordnung des Gemeinderates gesetzt. Die Entscheidung fiel schließlich auf einen Platz oberhalb der Grünfläche am Pflegeheim, wie von der Verwaltung vorgeschlagen. Der SPD-Antrag, ihn unten an der Hauptstraße zu platzieren, fand keine Mehrheit.

Dort hätte man ansonsten einen Parkplatz verloren, sagt Bürgermeister Andreas Schaffer. Und oben seien die Parkplätze ohnehin breiter. Auch die Idee, am grünen Anger Rabatte zu entfernen, um den untersten Parkplatz einfach zu erweitern, konnte nicht überzeugen. „Es kostet zu viel Geld, da noch mal einzugreifen“, so Schaffer.

Die Behindertenparkplätze stehen zu 90 Prozent leer

Mit dem Behindertenparkplatz, der am grünen Anger kommen soll, habe die Gemeinde genügend Plätze zu Verfügung gestellt. Momentan gibt es einen am Rathaus, zwei auf dem Parkplatz Obere Kirchgasse und einen beim Praxiszentrum in der Hauptstraße. Und zur Wahrheit gehöre auch: „Die stehen zu 90 Prozent leer.“

„Der Behindertenparkplatz hätte schon bei der Planung berücksichtigt werden müssen“, findet Klaus Harald Kelemen (SPD), der bedauert, dass sich seine Fraktion nicht habe durchsetzen können. „Das war ein schlechter Beschluss.“ Auch wenn es unten an der Hauptstraße schwieriger gewesen wäre: Ein Behindertenparkplatz gehört für ihn grundsätzlich so nah wie möglich ans Zentrum.

„Da muss man vielleicht noch mal darüber nachdenken“, sagt Ulrich Scheurer (CDU) über den geplanten Standort. Nachdem ihm Schmidt während des Wahlkampfs noch einmal seine Argumente vorbrachte, musste Scheurer feststellen: „Das leuchtet mir ein.“ Insgesamt gebe es in Plüderhausen zu wenige Behindertenparkplätze. „Ich fände es gut, wenn es mehr werden.“

Schmidt muss lange Wege un Kauf nehmen

„Peinlich“, nennt es Erich Wägner (GLU), dass der Gemeinderat bei der Planung des grünen Angers einen solchen Platz einfach vergessen hat. „Es ist richtig, dass wir da nachjustiert haben.“ Wägner findet auch den Standort oben am Pflegeheim gut – genau wegen der Nähe zu selbigem. Und der Kosten, die ein Umbau direkt an der Hauptstraße verursacht hätte. Das Angebot an Parkplätzen insgesamt hält Wägner mittlerweile für ausreichend.

„Nicht glücklich“ über den Beschluss ist Claudia Jensen (FW-FD). „Ich bin der Meinung, dass er dort nicht hingehört.“ Schon alleine, weil an dieser Stelle häufiger etwas entladen werde. Zugestimmt hat sie trotzdem. Damit überhaupt ein Behindertenparkplatz an dieser Stelle entsteht.

Auch Michael Schmidt ist mit der vom Gemeinderat gefundenen Lösung nicht wirklich glücklich. Die Argumentation kann er nicht verstehen: „Es ist anscheinend genügend Geld da für einen Hochzeitsturm, aber für Behindertenparkplätze, da hat man nicht mal ein paar Mark.“

Schmidt muss also wohl oder übel auch in Zukunft längere Wege in Kauf nehmen, wenn er in Plüderhausen einkaufen will.