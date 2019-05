Plüderhausen Bezahlbares Wohnen im Holzhaus

Bei einem Ortstermin kamen nun Landrat, Bürgermeister und die am Bau Beteiligten zusammen, um das Pilotprojekt „Bezahlbares Wohnen in innovativer Holzbauweise“ zu begutachten und vorzustellen. Dabei durfte auch ein Blick in die bereits bezogenen Wohnungen geworfen werden.

„Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht“, beschreibt Kyriaki Romanidis die Lebensqualität in ihrer neuen Wohnung im Vergleich zu ihrer alten Bleibe in einem Hochhaus in Plüderhausen. Seit 1. März wohnen sie und ihr Mann im Erdgeschoss des dreistöckigen Gebäudes. Die Wohnung sei schön warm, selbst als es noch kühl war, hätten sie nicht heizen müssen. Und auch in Bezug auf den Lärm sei die Dämmung absolut zuverlässig: „Wir hören gar nichts!“, antwortet Romanidis angesprochen auf die Bahngleise, die gleich hinter den Häusern entlangführen.

Mietpreis vergleichsweise günstig