Plüderhausen CDU will ökologische Auswirkungen berücksichtigen

Plüderhausen.

Mal angenommen, Plüderhausen plant die Ausweisung eines Baugebiets: Welche Auswirkungen hat dies dann auf den CO2-Ausstoß und den Flächenverbrauch? Eine Frage wie diese sollte möglichst schon in der Verwaltungsvorlage erörtert werden, die als Basis für Gemeinderatssitzungen dient. Zumindest wenn es nach der CDU-Fraktion geht, die dazu einen Haushaltsantrag gestellt hat. So solle der Stellenwert der Ökologie und Nachhaltigkeit bei den Entscheidungen nochmals erhöht werden, heißt es in dem Antrag. Dies sei auch als Zeichen für die Öffentlichkeit zu verstehen.