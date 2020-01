Plüderhausen Darum wird der Remssteg vorerst nicht saniert

Der als Verbindung zwischen den nördlichen und südlichen Teilen der Gemeinde dienende Fußweg ist zudem nicht barrierefrei. Vor allem die Rampe an der Remsstraße ist eine Stolperfalle. Ein Schild an der Nordseite weist seit geraumer Zeit darauf hin. Dass an dem Steg etwas getan werden muss, ist deshalb unstrittig. Nur wie und in welchem Umfang, darüber herrscht keine Einigkeit.

Mit der Brücke zwischen Mühl- und Remsstraße haben sich Verwaltung und Gemeinderat in Plüderhausen schon häufig beschäftigt. Zunächst war vorgesehen, sie gründlich zu sanieren. Auch über eine Bedachung wurde diskutiert. Dann war zeitweise eine „Stuttgarter Holzbrücke“ als Ersatz im Gespräch. Wegen der hohen Kosten wurde dies aber wieder verworfen.