Plüderhausen Den Biker "übersehen": Schwerverletzt

Plüderhausen.

Beim Ausparken am Straßenrand am Plüderhäuser Badesee hat ein Autofahrer laut PvD des Polizeipräsidiums Aalen einen Motorradfahrer übersehen. Der Biker verletzte sich bei dem Unfall an diesem Samstag (28.03.2020) gegen 15.20 Uhr schwer und wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht.