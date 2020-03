Plüderhausen Die Corona-Krise erreicht Plüderhausen

Und seit Donnerstagfrüh hat Plüderhausen auch den ersten bestätigten Corona-Infizierten: Es handelt sich dabei um einen 60-jährigen Mann, der zum Skiurlaub in Südtirol war. „Zum Glück sind Schulen und Kindergärten davon nicht betroffen. So wie es aussieht, wird der Fall auch keine anderen örtlichen Gruppen betreffen“, so Schaffer. Das Gesundheitsamt kläre jetzt dessen Kontakte ab – und ob es Berührungen mit größeren Menschenmengen gab.

Seit Donnerstag befinden sich außerdem zusätzlich zwei Mitarbeiter im Rathaus in häuslicher Quarantäne, die zuletzt im Elsass waren, das inzwischen ebenfalls zum Risikogebiet erklärt wurde. Sie arbeiten im Home Office und sind gesund, berichtete Schaffer.

„Uns bricht es das Herz, diese Veranstaltungen absagen zu müssen"

Und wie überall fallen jetzt auch in Plüderhausen öffentliche Veranstaltungen der Pandemie zum Opfer. Der Krämermarkt am Montag etwa. Am Donnerstag schien es noch realistisch, diesen stattfinden zu lassen. Davon war die Gemeinde fest ausgegangen. Auch das Gesundheitsamt hatte keine grundsätzlichen Einwände. Schließlich handelt es sich hierbei um eine Freiluftveranstaltung. Im Laufe des Freitags folgte dann aber auch hierfür die zu erwartende Absage. „Schweren Herzens“, wie Bürgermeister Schaffer betont.

Lange und intensiv habe man auch gerungen um die Aufführungen des Theaterbrettles, so der Bürgermeister. Erst am vergangenen Wochenende fand dort schließlich die Premiere für das neue Stück „D’r Neurosenkavalier“ statt. Nach intensiven Diskussionen mit dem Gesundheitsamt habe man sich dann dazu entschieden, alle weiteren Aufführungen abzusagen. Eine kleine interne Feier am Wochenende werde es noch geben. Dann ist auch dort vorerst alles dicht.

Als „sehr schmerzlich“ bezeichnete Schaffer den Umstand, dass die Kinder- und Jugendbuchtage just in die Coronakrisen-Zeit fallen. Seit Monaten haben viele Plüderhäuser auf diese Veranstaltungsreihe, die Leidenschaft für Bücher entflammen soll, hingearbeitet.

„Uns bricht es das Herz, diese Veranstaltungen absagen zu müssen, die Vernunft konnte aber keine andere Entscheidung zulassen“, so Verwaltungs-Mitarbeiter Pascal Schill, der die Reihe maßgeblich mitorganisiert hat, in einer Pressemitteilung am Freitagvormittag.

Eindämmung „eine gesellschaftliche Herausforderung“, so Schaffer

Zu diesem Zeitpunkt war als Kompromiss noch angedacht, die Kinder- und Jugendbuchtage in reduzierter Form anzubieten, zumindest die Lesungen in Schulen und Kindergärten stattfinden zu lassen. „Wir bedauern die Absage sehr. Es war alles sehr gut vorbereitet. Aber die Zeiten sind, wie sie sind“, sagte Schaffer in der Sitzung. „Scheiße“, bemerkte CDU-Rat Andreas Theinert dazu trocken. Keine einfache Frage sei, wie mit den Sponsorengeldern und möglichen Regressforderungen von Autoren umzugehen sei, so der Bürgermeister. Doch angesichts der sich im Stundentakt verändernden Corona-Lage war die Veranstaltungsreihe, die nur alle drei bis vier Jahre stattfindet, nicht mehr zu halten. Die Pressemitteilung von Freitag, 10.44 Uhr, war wenig später schon obsolet.

Immerhin: Die Zusammenarbeit mit dem Landratsamt habe in Sachen Corona bislang gut funktioniert, so der Bürgermeister. „Informationen kamen immer und viel. Aber entscheiden muss letztlich immer die Kommune. Wir bedauern die Absagen, sehen jedoch die Notwendigkeit und dass das eine gesellschaftliche Herausforderung ist.“ Der Königsweg, das Virus einzudämmen, sei nun mal, möglichst wenig soziale Kontakte zuzulassen.

Dass die Dinge sich „dramatisch“ entwickeln, stellte auch CDU-Rat Ulrich Scheurer in der Sitzung fest. „Wir sind da jetzt alle in der Pflicht.“ Man müsse vor allem aufpassen, dass die Krankenhäuser dem gewappnet sind. Was gut funktioniere, sei bislang das Landratsamt. „Was besser werden muss: die oberen politischen Ebenen, da gibt es noch zu viel Hin und Her.“ Am Freitag um kurz nach 14 Uhr, als Ministerpräsident Winfried Kretschmann vor die Mikrofone trat, war dieses Hin und Her beendet.

Das öffentliche Leben gehe in Plüderhausen aber weiter, so Schaffer, „nur etwas langsamer“. Das Rathaus bleibt am Montag daher geöffnet. Auch die Bücherei wird vorerst nicht geschlossen. Am Mittwoch soll bei einem Bürgermeister-Treffen das weitere Vorgehen besprochen werden. Doch es wäre keine Überraschung, wenn auch diese Beschlüsse bis dahin längst Makulatur sind.