Plüderhausen Fuchs im Gemeindegebiet Plüderhausen unterwegs

Plüderhausen.

In den vergangenen Wochen wurde er immer mal wieder im Gemeindegebiet gesichtet. Gesehen wurde er schon im Bereich des Bahnhofs, beim Lidl-Parkplatz, an der Rems sowie im Wohngebiet Weid II. Gerissen hat das Tier in dieser Zeit ein paar Hühner, die frei in einem Garten herumliefen. Ob es sich dabei immer um das gleiche Wildtier gehandelt hat, ist unklar. Sicher ist aber, dass der Rotfuchs keine große Angst vor den Menschen zu haben scheint.