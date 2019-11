Plüderhausen Griechisches Restaurant „Meteora“ wird eröffnet

Gyros, Souvlaki, Moussaka - alle Klassiker der griechischen Küche stehen auf der Karte. Und obwohl Ioannis Kokkonis erst 23 Jahre alt ist, sind viele seiner Rezepte schon altbewährt. „Ich nehm’ die Rezepte von meinem Onkel. Die macht er seit 30 Jahren, die sind top!“ Kokkonis Vater und Onkel betreiben das Restaurant „Marathon“ in Welzheim. Er sei quasi in dem Restaurant aufgewachsen, berichtet Kokkonis, und habe immer gewusst, dass er sich später auch mal selbstständig machen will.

Als dann sein Vater, der auch das Café Trissler in Plüderhausen führt, von dem zu verpachtenden Restaurant erzählte, habe er nicht lange gezögert und zugegriffen. Und das, obwohl bei ihm gerade ein anderes bedeutendes „Großprojekt“ anstand. Vergangene Woche ist der junge Gastronom zum ersten Mal Vater geworden.

Dass zwei so einschneidende Veränderungen in seinem Leben fast zeitgleich eintreten, findet er in Ordnung. „Wenn man viel Stress auf einmal hat, hat man danach dafür weniger.“ Irgendwie passe das gerade sogar ganz gut. „Meine Frau und ich haben gerade beide schlaflose Nächte - eben aus unterschiedlichen Gründen.“