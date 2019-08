Plüderhausen.

Unbekannte haben zwischen Sonntag, 10 Uhr und Montag um 6.50 Uhr die Heckscheibe eines Schulbusses eingeworfen. Der Bus war in dem Zeitraum in der Hauptstraße in Plüderhausen geparkt gewesen. Wie die Polizei mitteilt, verursachten die Täter einen Schaden in Höhe von rund 800 Euro.