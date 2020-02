Plüderhausen.

Ein 60-jähriger Mountainbiker ist am Samstagnachmittag während einer Ausfahrt in Plüderhausen gestorben. Wie die Polizei auf Anfrage bestätigte, war der Mann mit seinem Fahrrad gegen 14.20 Uhr auf einem Waldweg in der Verlängerung der Straße Im Aichenbachhof unterwegs, als er einen Herzinfarkt erlitt. Er verstarb am Unglücksort.