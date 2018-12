Plüderhausen Holzstapel-Brand-Serie geht weiter

Plüderhausen.

Die Serie der Brandstiftungen an Holzstapeln geht weiter und weiter. An diesem Sonntag (30.12.2018) entdeckte ein Jäger gegen 5.45 Uhr auf dem Weg in sein Jagdrevier zwei brennende Holzstapel im Bereich der Straße zum Sandbühl in Plüderhausen. Aufgrund der aktuellen Erkenntnisse muss von vorsätzlicher Brandstiftung ausgegangen werden. Die erforderlichen Löscharbeiten wurden von der Feuerwehr Plüderhausen mit 35 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen durchgeführt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.