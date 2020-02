Plüderhausen.

Mit einem Hubschrauber hat die Polizei am Donnerstagabend erfolglos nach einem geflüchteten Autofahrer gefahndet. Wie die Beamten am Freitagmorgen mitteilten, war der Unbekannte in der Wilhelm-Bahmüller-Straße bei den Plüderhäuser Badeseen vor einer Polizeistreife geflüchtet. Die Polizisten fanden den Pkw bereits nach der ersten Kurve. Der Wagen war von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der unbekannte Autofahrer flüchtete daraufhin zu Fuß. Auch die Fahndung mit einem Polizeihubschrauber blieb erfolglos. Das Auto des Unbekannten wurde abgeschleppt. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.