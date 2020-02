Plüderhausen Kita-Essen: Regional statt aus Wuppertal

„Dass das Essen herumgekarrt wird, ist üblich in Betrieben und Kantinen“, sagte Bürgermeister Andreas Schaffer. „Wir sind gottfroh, dass das mit der Mensa so gut klappt. Aber in den Kindergärten gab es in den letzten Jahren deutliche Kritik.“ Man habe die Erzieherinnen jetzt überzeugt, „das ist etwas wert“. Eine vorschnelle Kündigung hielt er daher nicht für sinnvoll.