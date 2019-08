Plüderhausen.

Unbekannte haben zwischen Mittwoch (07.08.) und Donnerstag (08.08.) an einem Rolls-Royce, der in der Jakob-Schüle-Straße abgestellt war, die verchromte Kühlerfigur abmontiert und sie entwendet. Das teilte die Polizei am Freitagnachmittag (09.08.) mit. Nun werden Hinweise zur Tat und zum Verbleib der Figur namens "Spirit of Ecstasy" gesucht. Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer 07181/2040 bei der Polizei in Schorndorf melden.