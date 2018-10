Plüderhausen:

Ein Ladendieb wurde am Montag (22.10.) gegen 15 Uhr von Angestellten eines Discounters in der Schulstraße dabei beobachtet, wie er das Etikett einer Packung Tabak entfernte und damit den Laden verlassen wollte ohne zu zahlen. Als er angesprochen wurde, schupste er eine Verkäuferin zur Seite und flüchtete mit einem Komplizen. Bei den beiden Tatverdächtigen handelte es sich der Beschreibung zufolge um zwei dunkelhäutige Männer im Alter von ca. 25 Jahre, die dunkel gekleidet waren und mit Skateboards unterwegs waren. Einer habe eine rote Baseballmütze und der andere einen Rucksack mitgeführt. Hinweise auf die Männer nimmt die Polizei in Plüderhausen unter Tel. 07181/81344 entgegen.