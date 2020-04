Plüderhausen Nach Corona-Fall in Pflegeheim: Warten auf Testergebnisse

„Bisher sind deswegen die Bewohner in ihren Zimmern isoliert“, so Nicola Philipp. Die positiv getestete Bewohnerin habe nach wie vor keine Symptome. Die Anspannung bei den Mitarbeitenden, die auf ihre Ergebnisse warten, sei groß. Erst wenn die besagten Ergebnisse da seien, könne auch das weitere Vorgehen beschlossen werden. Angehörige dürfen schon seit einiger Zeit nicht mehr in das Haus am Brunnenrain, halten aber laut der Pressesprecherin telefonisch mit den Bewohner des Hauses Kontakt.

Es gibt auch Positives

Es gibt aber laut Nicola Philipp auch gute Nachrichten. Als wir das letzte Mal berichteten, hatten Die Zieglerschen davor gewarnt, dass die Schutzkleidung nicht mehr lange ausreiche, wenn es in ihren Einrichtungen vermehrt zu Corona-Infektionen kommen sollte. Die Lieferketten seien komplett eingebrochen, hieß es vor einer Woche noch, wie lange die Schutzausrüstung reicht, sei ungewiss. Hier sieht die Lage nun deutlich entspannter aus. Der Träger hat laut Nicola Philipp zwischenzeitlich einige Lieferungen von Schutzkleidunge bekommen, so dass die Ausrüstung über die Osterfeiertage reicht. Auch in der Einrichtung in Plüderhausen sei genug Ausrüstung für die nächsten Tage vorhanden.