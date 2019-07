Plüderhausen Plüderhäuser Festtage: Rockende Lederhosen, wirbelnde Dirndl

Der Ausnahmezustand wird noch größer sein als sonst

Während die Tanzgruppen schweißtreibend über die Bühne hüpften und wirbelten, ließen es die Festzeltbesucher am frühen Freitagabend tatsächlich eher gemütlich angehen. Zu größerer Bewegung kam es erst mit dem Einzug des Festkomitees und beim Fassanstich von Bürgermeister Andreas Schaffer. Dem gelang der Anstich nach dem etwas misslungenen Versuch im vergangenen Jahr, mit einem einzigen Schlag.

Der Auftakt zu einer besonderen Ausgabe der Plüderhäuser Festtage unter dem Motto „Unendlich beliebt“ war damit gemacht. Vor allem am Sonntag wird im Ort der Ausnahmezustand noch ein bisschen größer sein als in normalen Jahren. Zum Festzug kommen zum Kreismusikfest Ostalb und anlässlich des Jubiläums des Musikvereins Hohberg 34 Kapellen mit rund 1400 Musikanten. Sie spielen zum 50. Geburtstag der Plüderhäuser Bläser auf der Festwiese und reihen sich dann ein in einen gigantischen Festzug ein.

Die Festtage sind die fünfte Jahreszeit für Plüderhausen – da sieht Bürgermeister Andreas Schaffer seine Gemeinde auf einer Ebene mit Großstädten wie München und Stuttgart mit ihren Volksfesten. Ähnlich wie dort in den Festzelten ist es auch in Plüderhausen unter Umständen nicht so einfach einen guten Platz vor der Bühne zu ergattern. Moderatorin Isabel Haspel warnte bei der Eröffnung schon mal: Wer zum Beispiel am Sonntagabend zum Auftritt der „Fäaschtbänkler“ kommen wolle, der sollte früh da sein. Viele Plätze seien nämlich schon reserviert.

Das Programm bis Montag Der Festtagssamstag beginnt um 14.30 Uhr mit dem Entenrennen. Start ist an der Mittleren Brücke, Ziel an der Heuseebrücke. Hauptgewinn in diesem Jahr ist eine Ballonfahrt für zwei Erwachsene und ein Kind. Ab 15 Uhr spielen die „Jongen Remstäler“ böhmisch-mährische Volksmusik. Ab 20 Uhr unterhalten die neunköpfigen Partyfürsten, die regelmäßig auf dem Wasenfestzelt beim Göckelesmaier gebucht sind. Der Sonntag steht ganz im Zeichen des Musikverein-Jubiläums. Um 9 Uhr gibt es aber zunächst einen ökumenischen Gottesdienst mit der Sängervereinigung und dem Posaunenchor. Ab 10 Uhr gibt es Ochs am Spieß und ein Frühschoppenkonzert mit dem Musikverein „Frohsinn“ Walkersbach. Um 12.30 Uhr schmettern dann 34 Kapellen schmissige Melodien zum Geburtstag des MV Hohberg, bevor um 13 Uhr der Jubiläumsfestzug startet. Moderierter Fahneneinmarsch ins Festzelt ist dann um 15 Uhr. Ab 15.30 Uhr spielen die Bang Bags Live-Rock’n’Roll. Zum Abschluss des Jubiläums bringen ab 19.30 Uhr die Fääschtbänkler aus der Schweiz Volksmusik, Schlager, Rock, Pop und House auf die Bühne. Zum Finale am Montag gibt es ab 11.30 Uhr einen Mittagstisch. Unterhaltung zum Schunkeln, Singen und Mitklatschen mit dem Kreisseniorenblasorchester Ostalb ist dann um 14 Uhr beim Familientreff angesagt. Es schließt sich um 15 Uhr bis 17 Uhr ein Spielfest für Kinder von zwei bis 12 Jahren an. Das große Finale nehmen dann die Plüderhäuser Musikanten ab 19.30 Uhr in Angriff. Den traditionellen Abschluss bildet dann das von Schaustellern inszenierte Feuerwerk über dem Festgelände Gänswasen.

Auftritt der Volkstanzgruppe der Remstal-Landjugend bei der Eröffnung der Plüderhäuser Festtage am Freitagabend. Foto: Steinemann