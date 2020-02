Plüderhausen Redezeit im Gemeinderat soll begrenzt werden

Auch auf der Bürgermeisterwoche des Gemeindetages Mitte Januar sei dies ein Thema gewesen, berichtete Schultes Andreas Schaffer. „Die Gemeindeordnung sieht das ausdrücklich vor.“ Wenn das Gremium eine Begrenzung wünsche, sei eine Änderung der Geschäftsordnung notwendig. „Mit Einschränkung der Redefreiheit hat das nichts zu tun, es geht um Sitzungsökonomie“, stellte Schaffer klar. Weshalb die Verwaltung den Vorschlag der CDU-Fraktion auch befürworte.

„Man kann auch Präzises in zwei, drei Minuten formulieren “, so Gomolzig

CDU-Rätin Susanne Pfeiffer, die gewiss nicht zu den Vielrednern im Gremium zählt, würde eine Redezeitbegrenzung ausdrücklich begrüßen. Denn „wir machen hier Sachpolitik und drehen nicht das große Rad“. Die Themen könne man deshalb in einem überschaubaren Zeitraum diskutieren. „Was 1948 war oder in anderen Ländern passiert, interessiert nicht“, sagte sie zu Kelemen. „Das spielt für das, was wir machen, keine Rolle.“

„Man kann auch etwas Präzises in zwei, drei Minuten formulieren und nicht bla, bla machen“, sagte CDU-Rat Michael Gomolzig. Und ergänzte: „Das geht nicht gegen dich, Klaus Harald.“ Es sollten aber möglichst alle zu Wort kommen in einer Sitzung. Daher halte er eine Redezeitbegrenzung für sinnvoll.

„Ich halte das für richtig“, meinte auch Markus Proschka (CDU). „Wir haben immer das Problem, dass wir mit den Sitzungen nicht durchkommen.“ Nicht jeder müsse etwas doppelt und dreifach sagen. „So können wir Sitzungen reduzieren und jeder hat mehr Freizeit.“

„Manche sollte man nicht unterbrechen, wenn sie schweigen, hab ich mal gehört“, so Erich Wägner (GLU), auch kein Vielredner, augenzwinkernd. Manchmal gebe es im Gremium aber schon undisziplinierte, lange Beiträge. Und bisherige Aufrufe zur Zurückhaltung hätten nicht gefruchtet.

„Quod erat demonstrandum“, sagte Andreas Theinert (CDU) trocken zu Kelemen. Zu Deutsch: Was zu beweisen war. Denn „dein hier als kurz titulierter Beitrag war hier der längste“. Daraufhin Kelemen: „Aber notwendig.“

Reißig: „Ich denke nicht, dass sich die, die wenig sagen, jetzt melden“

Unterstützung erhielt der SPD-Fraktionsvorsitzende von zwei Fraktionskollegen. „Ich bin erschrocken über diesen Antrag“, sagte Thomas Reißig. Schließlich seien lange Diskussionen kein Selbstzweck. „Für mich hat es immer dazu beigetragen, meine Meinung zu finden, wenn manche kurz, manche lang sprachen. Es war nie so, dass jemand nicht zu Wort kommt. Und ich denke nicht, dass sich die, die wenig sagen, jetzt melden, wenn wir das so machen.“

Marcel Schindler (SPD) meinte, es ehre ihn, dass sein Fraktionsvorsitzender so einen Stellenwert habe, dass man zu ihm Anträge stelle. Seines Erachtens habe die Verwaltung aber Wichtigeres zu tun, als sich über so etwas Gedanken zu machen. Und für Schindler gehört es zur Sitzungsökonomie, „dass man die Tagesordnung so macht, dass man sie auch durchkriegt“.

Was Bürgermeister Schaffer zufolge aber vor allem an einem Punkt liege: „Andere Gemeinderäte tagen so lange, bis sie fertig sind. Wir haben ein fixes Ende.“ Allerspätestens um 22 Uhr enden die Sitzungen. Kelemen sagte noch zu seiner Verteidigung, dass zumindest der Technische Ausschuss „die kärgliche halbe Stunde“ fast immer durchgehalten habe. Und „da wird überhaupt nicht große Politik gemacht“.

Dem CDU-Antrag hat dennoch die große Mehrheit des Gemeinderates zugestimmt. Lediglich Klaus Harald Kelemen, Thomas Reißig und Marcel Schindler (alle SPD) stimmten dagegen.

Die Verwaltung wird nun einen entsprechenden Vorschlag für den Gemeinderat erarbeiten.

Eine gute Entscheidung

Ein Kommentar von Redakteur Mathias Ellwanger

Sitzungen im Plüderhäuser Gemeinderat können gerne mal länger dauern. Denn im Vergleich zu anderen Kommunen wird dort viel öffentlich beraten. Außerdem sitzen in dem Gremium besonders viele meinungsstarke Räte. Und einer von ihnen, der SPD-Fraktionsvorsitzende Klaus Harald Kelemen, neigt dazu, sich häufig besonders ausführlich und manchmal auch ausschweifend zu allen Themen zu melden. Daher war es auch kein Geheimnis, auf wen der CDU-Antrag zur Redezeitbegrenzung zielte.

Nun ist es aber übertrieben, in dem Antrag (wie Kelemen) eine Gefahr für die Redefreiheit an sich zu sehen. Die Länge einer Rede sagt schließlich nichts über ihre Qualität aus. Pointierte Meinungen, da hat CDU-Gemeinderat Gomolzig völlig recht, lassen sich auch in drei Minuten vortragen. Ausschweifende Einzelbeiträge sind einer guten Diskussion hingegen eher abträglich. Es ist daher eine gute Entscheidung des Plüderhäuser Gemeinderats, die Redezeit künftig begrenzen zu wollen.

Und ganz egal, wie diese Begrenzung im Detail dann später aussehen sollte: Spannende, kontroverse Diskussionen wird das Gremium auch in Zukunft führen. Schließlich ist es in Plüderhausen eher die Regel als die Ausnahme, dass die Meinungen quer durch die Fraktionen gehen, nicht alles komplett in der Fraktion vorberaten wird.

Eines indes ist daher wohl nicht zu erwarten: Wesentlich kürzer dürften die Sitzungen auch künftig nicht dauern.