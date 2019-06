Plüderhausen.

Heute, Sonntag (30.06.), können sich Besucher noch den ganzen Tag bei der Veranstaltung "Rems in Flammen" vergnügen. Entlang der Remspromenade in Plüderhausen wird bereits seit Freitag gefeiert. Zum Auftakt spielte die Band laier & zaiser (Acoustic Pop und Folk Rock), am Samstag sorgten Jimmy & The Gang für gute Stimmung, und es gab ein Flussfeuerwerk. Am heutigen Sonntag spielen die Stadtkapelle Welzheim und Birds of a Feather. Klicken Sie sich durch unsere Fotostrecke.