Plüderhausen/Remshalden Krankmeldungen belasten Kitas

Am Freitag teilte die katholische Kirchengemeinde schließlich den Kindergarten-Eltern von St. Michael per E-Mail mit, dass ein Ersatz gefunden sei und ab Montag wieder alle Kinder betreut werden könnten. Doch diese Nachricht glättet die Wogen nur bedingt. Denn Stephanie Papenfoth und Melanie Werner hadern mit der Personalentscheidung des Trägers. Nun werde eine ungelernte Fachkraft für vier Wochen eingestellt, wo doch schon längst andere, bessere Kandidaten zur Verfügung stünden: eine Tagesmutter, die seit Monaten immer wieder aushilft, und eine ehemalige Anerkennungspraktikantin, die bereits ein Jahr in dem Kindergarten gearbeitet hat. „Wenn wir in dieser Situation sind und eine Erzieherin, die schon einmal da war, abgelehnt wird, kann ich das nicht verstehen“, sagt Werner, die auch auf Nachfrage beim Träger keinerlei Erklärungen erhalten habe.

Bei der evangelischen Kirchengemeinde am Ort ist man erleichtert, an einer Gruppenschließung bisher „ganz knapp dran vorbeigeschifft“ zu sein. Das sei den guten Teams in den beiden evangelischen Kindergärten zu verdanken, so Pfarrer Hans-Dirk Walz. Viele der Teilzeitkräfte seien bereit, wenn es krankheitsbedingte Ausfälle gibt, kurzzeitig ihren Arbeitsumfang zu erhöhen.

Auch in anderen Gemeinden ist es, was das Personal angeht, manchmal eng. So ist erst im Oktober der katholische Kindergarten Remshalden-Geradstetten-Süd knapp einer Notbetreuung entgangen. Man habe kurzfristig selbst eine Aushilfe gefunden, so eine Erzieherin. Die Gemeinde konnte auch hier zu jenem Zeitpunkt nicht aushelfen, wie Reinhard Molt einer besorgten Mutter bei der jüngsten Gemeinderatssitzung mitteilen musste: „Was den Krankenstand angeht, müssen wir grad selbst rudern.“ Dabei hat die Verwaltung vorgesorgt: Für die zehn Kitas und die beiden Grundschulbetreuungen verfügt die Gemeinde Remshalden über drei Erzieherinnen und Erzieher mit einem Beschäftigungsumfang von insgesamt 200 Prozent als Spring- beziehungsweise Vertretungskräfte. Hinzu kämen weitere auf 450-Euro-Basis. Seit einem Jahr beschäftigt die Gemeinde Remshalden auch eine Erzieherin, die den Einsatz der Springkräfte koordiniert.

Auch in Winterbach gebe es einen Pool an Springkräften, so dass bisher allen Grippewellen personell getrotzt werden konnte. Die meisten von ihnen seien Fachkräfte im Ruhestand oder in Elternzeit. Matthias Kolb von der Gemeinde ist guter Dinge: „Beim derzeitigen Personalstand müssten wir den Winter unbeschadet überstehen.“

