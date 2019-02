Plüderhausen Umgekippter Bagger: Bergung geht weiter

Seit 7.30 Uhr sind die Arbeiter wieder im Einsatz. Hinter dem Bagger wird ein zweiter Ansatzpunkt für einen der Kräne geschaffen. Laut Feuerwehr hat das Öl-Vlies in der Rems ausgelaufenen Diesel-Treibstoff aufgenommen.

Der Bagger wiegt 25 Tonnen und kostet neu 250 000 Euro. Führerhaus, Elektrik und Motor seien hin, sagt Thorsten Rall, Geschäftsführer der Baufirma: „Das ist ein wirtschaftlicher Totalschaden.“

Der Bagger soll zunächst auf die Böschung gezogen und dann auf einen Tieflader gestellt werden.

Ein Baggerfahrer hatte am Donnerstagmorgen (31.1.) in Plüderhausen im Auftrag des Regierungspräsidiums Stuttgart die Rems von Ablagerungen säubern sollen, die bei den Wasserhochständen in letzter Zeit angeschwemmt worden waren. Die Polizei geht davon aus, dass er dabei gegen 11 Uhr mit seinem Fahrzeug an eine Vertiefung kam, umkippte und im Fluss liegen blieb.