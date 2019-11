Plüderhausen.

Ein Dieb hat am Dienstagabend zwischen 22 Uhr und 23 Uhr von einem frei zugänglichen Lagerplatz einer Firma in der Straße Heusee 250 Europaletten entwendet. Wie die Polizei mitteilte, entstand für die Firma ein Gesamtschafen in Höhe von rund 3500 Euro. Zur Tatzeit wurde ein weißer Renault Traffic am Lagerplatz beobachtet. An dessen Kastenaufbau war eine Zielflagge abgebildet. Die Ermittlungen dauern noch an.