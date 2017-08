Plüderhausen/Urbach.

Die Polizei hat am Mittwochabend (30.8.) nach einer Unfallflucht einen Hubschrauber eingesetzt, weil nicht auszuschließen war, dass sich der Verursacher verletzt haben könnte. Nach Polizeiangaben hat ein Autofahrer auf einem Parkplatz zwischen Plüderhausen und Urbach mit seinem Wagen einen LKW-Anhänger gerammt und ist danach zu Fuß verschwunden. Die Deformierungen am Anhänger ließen befürchten, dass sich der Verursacher Verletzungen zugezogen haben könnte, weshalb die Polizei zusätzlich zur Fahndung mit Streifen einen Hubschrauber losschickte. Der Mann wurde aufgefunden, allerdings im Zuge der Fahnung am Boden. Ob der Mann tatsächlich verletzt ist, ist zur Stunde (Stand 22.40 Uhr) noch unklar.