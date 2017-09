Plüderhausen.

Ein von der Straßenmeisterei Weinstadt installierter Verkehrszähler ist zwischen Montag und Donnerstagvormittag demoliert worden. Das Gerät war an der Kreisstraße 1880 zwischen Urbach und Plüderhausen an einem Verkehrszeichen angebracht. Unbekannte hatten es dem Anschein nach mit schwerem Werkzeug komplett zerstört, so die Polizei. Der Schaden beläuft sich auf über 2800 Euro. Zur Ermittlung der Täter bittet nun die Polizei in Plüderhausen unter Tel. 07181/81344 um Zeugenhinweise.