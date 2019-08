Plüderhausen Verwirrung um Algen im Plüderhäuser Badesee

Das Gesundheitsamt des Rems-Murr-Kreises hat am Badesee Proben genommen, nachdem die Algenblüte sichtbar wurde. Diese zeigten eine erhöhte Konzentration, die zu dem Warnhinweis durch die Gemeinde führte. Genaue Daten und Zahlen dazu hat das Amt nicht veröffentlicht.

Kann ich also jetzt nicht in den See?

Hierzu gibt es keine allgemeingültige Antwort. Nach Einschätzung des Gesundheitsamts ist vor allem im Nichtschwimmerbereich, aber inzwischen auch im Schwimmerbereich Vorsicht geboten. Ein Badeverbot gibt es aber nicht, es handelt sich um einen Warnhinweis beziehungsweise eine Empfehlung, das Baden im See zu meiden.

Derzeit steht am See ein entsprechendes Warnschild. Solange es da ist, besteht auch das potenzielle Risiko einer gesundheitlichen Beeinträchtigung durch die Blaualgen.

Insgesamt gilt, so das Landratsamt: „Der Plüderhäuser Badesee hat grundsätzlich eine gute Wasserqualität.“

Wie lang besteht das Problem noch?

Nach Auskunft des Landratsamts bleibt der Warnhinweis am Badesee bis in die kommende Woche hinein stehen. An diesem Mittwoch nimmt das Gesundheitsamt demnach erneut Proben. Das Ergebnis liege dann kommende Woche vor.

Wodurch entstand die Verwirrung?

Einerseits wie bereits erwähnt durch die unklare Begrifflichkeit der Mitteilung der Gemeinde zu den Algen. Andererseits durch von unserer Zeitung zitierte Aussagen des GLU-Gemeinderats Erich Wägner. Dieser gab zu Protokoll, alles liege im See wieder im „normalen Bereich“, Schwimmen sei gefahrlos möglich. Wägner bezog sich dabei, wie er sagt, auf Rolf Weller, der den See sehr gut kennt. Dieser äußerte sich ähnlich in einem Leserbrief an unsere Zeitung.

Auf Anfrage unserer Zeitung sagt Rolf Weller, dass er insbesondere mehr und konkretere Informationen durch das Gesundheitsamt vermisst habe. „Sie sollen konkret mit was kommen, das nimmt man dann ja auch ernst.“ So aber sei der Warnhinweis für ihn „Larifari“.

Er schwimme seit etwa 50 Jahren im See, sagt Weller. Eine Algenblüte habe es immer wieder gegeben und er habe nie Probleme gehabt. Das Gesundheitsamt sagt auf Nachfrage dazu: „Bisher hatte der Plüderhäuser Badesee eine gute Wasserqualität. Die Blaualgen-Belastung ist also ein neues Problem.“