Plüderhausen Viva Espana! Feiern am Badesee

Plüderhausen.

Zu einer spanischen Nacht hat das ehrenamtliche Helferteam der Remstal Gartenschau am Freitagabend an den Plüderhäuser Badesee eingeladen. Motto: "Viva Espana - südländischer Flair am Plüderhäuser Badesee." Kredenzt wurden landestypische Getränke wie Wein und Cocktails, frische Paella und Patata Bravas. Der Erlös des Abends kommt der Verschönerung des Badesees zugute.