Plüderhausen Walkersbach: Weitere Sperrung geplant

Plüderhausen-Walkersbach.

Nach dem erneuten Hangrutsch am 21. Mai bleibt die Vollsperrung der Kreisstraße zwischen Lorch-Weitmars und Walkersbach bis zum Abschluss der Sanierungsarbeiten bestehen. Wie die Gemeinde mitteilt, sind am Mittwoch die Baumaßnahmen aufgenommen worden. Sie dauern voraussichtlich bis 21. Juni. Walkersbach ist daher in diesem Zeitraum nur über die ausgeschriebene Umleitungsstrecke Richtung Alfdorf und Lorch oder Breitenfürst erreichbar.