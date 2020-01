Plüderhausen Wie die Gemeinde wildes Parken bekämpfen will

Plüderhausen.

Mitglieder des Gemeinderates wurden in letzter Zeit immer wieder darauf angesprochen, dass Autos in Plüderhausen wild parken – und dadurch zum Teil für Fußgänger gefährliche Situationen entstehen. Aus Sicht der SPD-Fraktion sollte dies stärker kontrolliert werden. Die örtliche Vollzugsbedienstete hat aktuell aber lediglich eine 58-Prozent-Stelle und daher nur beschränkt Zeit für solche Kontrollen. In den Haushaltsberatungen beantragte die Fraktion deshalb eine Erhöhung der Stellenanteile auf 100 Prozent und damit die Schaffung einer weiteren Teilzeitstelle.