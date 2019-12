Plüderhausen Wohnen im Tiny House: Für eine Person noch Luxus

Diesen Dezember ist sie aus einem über 100 Quadratmeter großen Haus in Weiler in das kleine Modulhaus der Firma „Schwörer Haus“ gezogen. Die Genehmigungen zu bekommen, um das Tiny House wie geplant umzusetzen, war gar nicht so einfach. Die erste Bauanfrage hat Ute Friesen im Februar 2018 eingereicht, damals noch mit einem etwas anderen Plan. „Ich wollte eigentlich nicht so einen langen Riegel hinstellen, sondern das Arbeitszimmer aufs Dach setzen“, erzählt sie. Damit wäre das Haus aber zu hoch geworden, um genehmigt zu werden.

Auch die Treppe zum Haus wollte die Berufsschullehrerin und Autorin nicht so aufwendig in den Hang einbauen lassen. Weil die 47-Jährige aber - obwohl sie kein Auto hat und auch nicht plant, sich eines anzuschaffen - zwei Stellplätze für ihr neues Zuhause nachweisen musste und mit der Treppe, so wie sie ursprünglich geplant war, die zwei Garagen unterhalb des Hauses nicht mehr nutzbar gewesen wären, musste Ute Friesen umplanen. „Ich werde öfter auf die Garagen angesprochen als auf das Haus, weil Leute sie mieten wollen“, sagt sie.

Vorbereitungen waren Herausforderung

Als das Haus geliefert wurde, hatte sich allerdings die gesamte Nachbarschaft zum Zuschauen versammelt. Ein Kran hob Anfang November das 21 Tonnen schwere Fertighaus in den Hang. Auf einem Streifenfundament aus Beton stehen dort Stahlstützen. „Die sind sehr hoch, müssen aber trotzdem exakt senkrecht stehen“, erklärt Ute Friesen. Das Grundstück für das Haus vorzubereiten war eine Herausforderung.