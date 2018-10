Plüderhausen.

In der Gmünder Straße in Plüderhausen hat an einem Wohnhaus eine Hecke gebrannt. Die Freiwillige Feuerwehr war im Einsatz. Die Wehr hat am Samstag Nachmittag gegen 14.20 Uhr wegen des Alarms ihre Hauptübung abgebrochen. Der Brand war schnell unter Kontrolle und die Feuerwehr konnte zu ihrer Übung abrücken. Dem Vernehmen nach hatte eine Hecke am Haus gebrannt, die Flammen schlugen bis zum Dach hoch. Bewohner versuchten zunächst, das Feuer selbst zu löschen. Dabei könnte sich ein Hobby-Feuerwehrmann leichte Rauchvergiftungen zugezogen haben.