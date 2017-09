Plüderhausen.

Ein Wohnmobil hat sich in Plüderhausen selbstständig gemacht, weil die Handbremse laut Polizei nicht richtig angezogen war. Das Wohnmobil stieß am Freitagmorgen (15.9.) gegen 8.45 Uhr in der Welzheimer Straße auf einen davor geparkten Audi. Der Audi wurde noch einen weiteren geparkten Wagen geschoben. An den drei Autos entstand laut Polizei Sachschaden in Höhe von circa 4000 Euro.