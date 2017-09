Plüderhausen.

Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag den neuen Zigarettenautomaten vor dem Kiosk am Plüderhausener Badesee auf und entwendeten Zigaretten und die

Geldkassette im Wert von mehreren hundert Euro. Am Automaten selbst entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Plüderhausen, Tel. 07181 / 81344, entgegen.