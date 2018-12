Podcast "Die Woche" Diesel-Fahrverbot ab 1. Januar: Das müssen Autofahrer wissen

Ab 1. Januar gelten die Fahrverbote für Dieselfahrzeuge mit den Abgasnormen Euro 1 bis Euro 4. Allein in der Region Stuttgart sind davon 160.000 Autos betroffen. Die Menschen, die in Stuttgart wohnen, müssen ab 1. April ihren Diesel stehen lassen. Was sind die Folgen? Wie wird das Verbot kontrolliert? Wie erreicht man künftig den Flughafen oder die Autobahn? Darüber sprechen Liviana Jansen und Martin Winterling.