Podcast "Die Woche" Droht ein neuer Pflegenotstand?

Kleine Pflegeheime in Baden-Württemberg bangen um ihre Existenz. Es gibt auch schon die ersten Heimschließungen. Der Grund ist die neue Landesheimbauverordnung. Danach sind ab 1. September im Grundsatz nur noch Einzelzimmer in Pflegeheimen erlaubt. Das ist sicher für viele Menschen eine sinnvolle Maßnahme. Aber die Verordnung hat auch fatale Nebenwirkungen: Denn es könnten viele Pflegeplätze wegfallen . Und das wird für viele Familien zu einem großen Problem. Droht ein neuer Pflegenotstand in Baden-Württemberg und speziell in der Region Stuttgart? Was können die Betroffenen konkret machen? Darüber sprechen Frank Nipkau und Pia Eckstein.