Podcast "Die Woche" Hartmut Holzwarth über die Heimattage in Winnenden

In diesem Jahr kommen die Heimattage Baden-Württemberg nach Winnenden. Die Stadt im Rems-Murr-Kreis erinnert im März zudem an die Opfer des Amoklaufes von 2009. Wie passen Gedenken und Heimattage zusammen? Was bedeutet heute Heimat? Und was kann man auf den Heimattagen erleben? Darüber spricht Liviana Jansen mit Hartmut Holzwarth, dem Oberbürgermeister von Winnenden. "Die Woche" ist der Nachrichten-Podcast aus dem Zeitungsverlag Waiblingen (ZVW).