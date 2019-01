Podcast "Die Woche" Matthias Klopfer über die Remstal-Gartenschau

Das gab es noch nie in Baden-Württemberg: Eine Gartenschau, die 16 Gemeinden miteinander verbindet. Das 80 Kilometer lange Landschaftsband erstreckt sich von der Quelle von Rems bis zur Einmündung in den Neckar. Einer der Motoren der Remstal-Gartenschau ist der Oberbürgermeister von Schorndorf, Matthias Klopfer. Wir wollen von ihm wissen, was die Menschen von der Gartenschau erwarten können und welche Projekte man unbedingt sehen muss.