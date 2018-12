Podcast "Die Woche" Was ist los mit der Remstalkellerei?

Die Weine aus dem Remstal feiern einen Erfolg nach dem anderen. Doch ausgerechnet der größte Weinbaubetrieb, die Remstalkellerei in Weinstadt, befindet sich in einer tiefen Krise . Es gibt ein Millionen-Defizit und kein Traubengeld für die Wengerter. Was ist los mit dem Traditionsbetrieb, der immerhin zu den größten Weinbau-Genossenschaften in Baden-Württemberg zählt? Darüber spricht Liviana Jansen mit Redakteur Martin Winterling. "Die Woche" ist der Nachrichten-Podcast aus dem Zeitungsverlag Waiblingen.