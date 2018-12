Podcast "Die Woche" Wie gesund sind Deutschlands Krankenhäuser?

Keime, Kostendruck und Kunstfehler - so hat einmal das Magazin "Stern" die Probleme der deutschen Krankenhäuser beschrieben. Die Liste der Klagen ist lang: Es fehlt an Zeit für die Pflege. Es mangelt an Mitarbeitern für die Pflege. Die Kliniken klagen über zu wenig Geld für ihre Arbeit. Unser Reporter Peter Schwarz hat sich jetzt im Rems-Murr-Klinikum in Winnenden umgeschaut. Frank Nipkau spricht mit ihm über seine Erfahrungen. "Die Woche" ist der Nachrichten-Podcast aus dem Zeitungsverlag Waiblingen (ZVW).